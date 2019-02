Uuring: Soome SS-vabatahtlikud osalesid tõenäoliselt juutide, tsiviilisikute ja sõjavangide tapmises

Uuringu tulemusena selgus, et Soome SS-vabatahtlikud olid teadlikud juutide, tsiviilelanike ja sõjavangide tapmisest. Vabatahtlikud kirjutasid päevikutes tapmistest ja vägivallast, kuid tegid seda sageli varjatult.

Riigikantselei tellitud raportis tõdetakse, et kasutatavad lähteandmed ei anna piisavalt detailset teavet üksikjuhtumite hindamiseks. SSi liikmete päevikutest ei selgu, kes andis tapmiseks käsu ja kellel tuli käsk täide viia. Kasutada olnud allikatest on siiski suudetud välja selgitada, millistes üksustes soomlased teenisid ja millistes vägivallategudes need väeosad osalesid.