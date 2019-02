Riik kaalub Väikese väina tammi avade tegemist

Kasutades kaasaegseid teadmisi ja modelleerimisvõimalusi, tahetakse uuringuga jõuda selgusele, kas Väikese väina tammi avade ideel on jumet ja kui suur peaks avaus olema, et sellest veekogumi seisundile ja kalade liikumisele ka kasu tõuseks. Oluline on välja selgitada ava asukoht, et väinas liikuvad setted seda uuesti kinni ei kannaks jne.