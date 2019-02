Poliitika uued tuuled: erakondade noortekogude esimehed räägivad ambitsioonidest

Miks minna? Ma arvan, et esiteks on see meie põhiseaduslik õigus ja ma ütleks, et isegi kohustus. Üks täisealine Eesti Vabariigi kodanik, kes soovib olla ühiskondlikult aktiivne, panustada kogukonda, kas kohalikul tasemel või tegelikult ka riiklikul tasemel, keegi ei keela. Uuri, räägi kaasa, ole aktiivne ja see loob ainult sellist tervislikku õhkkonda poliitkultuuris. Mina olen ikka natukese mures selle üle, mis meie peavoolu erakonnad oma agendas ja retoorikas teevad ning mõned, ma ei hakka ütlema radikaalsed, aga alternatiivsemad jõud. Seetõttu ma mõtlesin, et kuna ma tean iseenda poolt, et ma olen väga viisakas noormees, et miks mitte siis minna ja viisakalt ajada seda asja. Pluss ma arvan, et noorus on… noorus on voorus, mis iganes see tähendaks, aga et noorus on väärtus iseeneses. See, kuidas meie näeme asju, on puhtalt selline, ma ei ütleks, et kuidagi dogmavabalt, aga arusaamad pole veel juurdunud. Ja isegi minu poolt, kui ma näen piisavalt palju häid argumente, siis kiiresti, või noh, mitte kiiresti, aga paljud minu seisukohad muutuvad, kui ma debateerin inimestega. Ei ole nii, et mul on mingi partei agenda ja panen rajult selle eest lõpuni välja, vaid tähtsam on see paindlikkus ning võimalus asju igalt poolt näha. Noortel tuleb see kuidagi sujuvamalt välja.