Kaitseväe kalmistul meenutatakse kindral Põdderit

Sõjaeelses Eestis nimetati 1932. aastal kindral Põdderi järgi ümber Pepleri tänav Tartus. Tänav on kandnud Rudolf Pälsoni nime ja alates 1991. aastast on see taas Pepleri tänav. Kaitseliit on pöördunud Tartu linnavolikogu poole ettepanekuga selle tänava nimi ennistada.