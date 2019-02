Guaidó ei välista USA-le Venezuelas sõjaliseks sekkumiseks loa andmist

End Venezuela legitiimseks liidriks kuulutanud opositsioonijuht Juan Guaidó keeldus reedel välistamast USA sõjaliseks sekkumiseks loa andmist, et sundida president Nicolás Madurot võimult lahkuma ja leevendada humanitaarkriisi riigis.

Rahvusassamblee spiiker Guaidó ütles AFP-le, et teeb "kõik vajaliku inimelude päästmiseks", mööndes, et Ühendriikide sekkumine on "väga vastuoluline teema".

Guaidó kuulutas end Venezuela ajutiseks presidendiks 23. jaanuaril ja sestsaadik on teda Lõuna-Ameerika riigi legitiimse liidrina tunnustanud umbes 40 riiki, nende seas 20 Euroopa Liidu liikmesmaad.

Maduro käe all on Venezuela jõudnud sügavasse majanduskriisi, millega on kaasnenud hüperinflatsioon ning toidu-, esmatarbekaupade ja raviminappus. ÜRO andmeil on alates 2015. aastast riigist põgenenud 2,3 miljonit inimest.

Guaidó püüab humanitaarkriisi leevendamiseks tuua Ühendriikidest Venezuelasse toitu ja ravimeid, kuid abi seisab esialgu Colombias asuvates laohoonetes, sest Venezuela sõjavägi on blokeerinud selle sissetoomise.

Maduro tõotas reedel USA humanitaarabi riiki mitte lubada. "Venezuela ei luba seda võltsi humanitaarabi näitemängu, sest me ei ole kellegi kerjused," sõnas president pressikonverentsil ja väitis, et USA on Venezuela kriisi sekkumise õigustamiseks "fabritseerinud".

Ühtlasi tõrjus ta Euroopa ja Ladina-Ameerika ministrite üleskutseid korraldada võimalikult kiiresti uued presidendivalimised.

Guaidó on varem hoiatanud, et nälja, ravimi- ja kaubanappuse tõttu ähvardab surmaoht 250 000 - 300 000 venezuelalast.

"Me teeme selle hädaolukorraga toimetulemiseks kõike, millel on madalam sotsiaalne hind, mis tugevdab valitsetavust ja stabiilsust, et taastada avalikud teenused," sõnas opositsioonijuht.

Venezuela suurimate probleemide seas on üha kättesaamatumaks muutuvad avalikud teenused, nagu vee- ja elektrivarustus ja transport. Samuti valitseb riigis arstide põud ja haiglatel napib ravimivarusid.

Abivajajate aitamine ei ole samas Guaidó ainus eesmärk.

Opositsioonijuht on kuulutanud Maduro mittelegitiimseks ja väitnud, et tema tagasivalimine eelmise aasta mais korraldatud presidendivalimistel oli ebaseaduslik. Guaidó sõnul annab Venezuela põhiseadus talle õiguse töötada riigipea kohusetäitjana, moodustada üleminekuvalitsus ja viia läbi uued presidendivalimised.

"Me teeme suveräänsel ja autonoomsel viisil kõike, mis vaja, et teha lõpp võimuhaaramisele, moodustada üleminekuvalitsus ja viia läbi vabad valimised," lausus ta.