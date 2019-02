Arizona kaalub pornograafia lisamist tervishoiukriisi põhjustajate nimekirja

Osariigi vabariiklasest saadik Michelle Udall lausus eelnõud tutvustades, et pornograafia on põhjustanud kriisi, mis toob kaasa tagajärjed isiklikus ja avalikus tervises.

«Saranselt tubakatööstusele on ka pornotööstus toonud kaasa avaliku tervishoiu kriisi,» lausus Udall. «Pornograafiat kasutatakse igal pool, ka alaealiste seas.»

Eelnõu on viidud hääletamiseks Arizona senatisse, kus vabariiklased hoiavad nappi enamust.

Kuigi oponendid nõustuvad, et liigsel pornotarbimisel on omad ohud, on eelnõu nende meelest kesksest probleemist mööda vaadanud.