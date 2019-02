Istanbuli majavaringu ohvrite arv tõusis 16-ni

Õnnetuse seni viimane ohver leiti täna varahommikul. Soylu sõnul püüavad päästetöötajad jõuda inimesteni, kes on rusude all lõksus. Ta ei täpsustanud, mitme inimese kohta veel andmeid ei ole.

Rusudest on elusana välja toodud 14 inimest, 13 neist on haiglas ja seitsme seisund on raske.