Porošenko: vaid NATO ja EL-i liikmesus tagab Ukraina julgeoleku

Porošenko märkis, et Ukraina on kriisist väljumas ja majandus hakkab kasvama.

«On julgustav, et halvimad asjad on lõplikult selja taga. Et sõjast, Venemaa majandusagressioonist ja blokaadist põhjustatud kriis on hääbumas. Et majanduskasvu taastumine annab võimaluse elutingimusi parandada,» ütles president.