Joobekahtlusega American Airlinesi piloot vahistati mõned minutid enne õhkutõusu

Korrakaitsjad tegid neljapäeva ennelõunal väljasõidu Manchesteri lennujaama, sest olid saanud kõne, et American Airlinesi piloot võis olla alkoholi mõju all.

Lennufirma kinnitas, et nende töötaja on vahi alla võetud ning teatas, et turvalisus on nende suurim prioriteet. Samuti vabandas American Airlines klientide ees.