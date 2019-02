Politsei otsib 33-aastast Romani

Viimati olid pereliikmed Romaniga kontaktis eile õhtul kella 18 ajal, mil mees telefonis lähedastega vestles ning muuhulgas teada andis, et asub Järve keskuse lähistel. Ööseks mees aga oma koju ei naasnud ning sest hetkest pole lähedased enam mehega ka kontakti saanud, sest tema mobiiltelefon on välja lülitatud.

Roman on 175 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on tumedad juuksed ning tume habe. Seljas oli mehel must Nike jope, mustad dressipüksid ning tumedad jalatsid. Kodust lahkudes oli mehel kaasas kuldse ümbrisega arvuti, lisaks võib ta kaasas kanda ka bordoopunast seljakotti.