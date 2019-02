Venezuela maaväe kolonel läks Guaidó poole üle

«Relvajõududes on 90 protsenti meist väga rahulolematud,» ütles sõjaväearstist kolonel Ruben Paz Jimenez eile avaldatud videos. «Meid kasutatakse nende võimul hoidmiseks.»

Nädal varem loobus Maduro toetamisest ka õhuväe kindral Francisco Yanez. Sõjaväe toetus on Maduro võimulpüsimisele määravalt tähtis.

Guaidó ütles reedel, et on nõus astuma mis tahes samme, kaasa arvatud USA sõjalise sekkumise lubamine, et sundida Madurot võimult taanduma ja humanitaarkriisi leevendada.