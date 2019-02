Briti saadikud nõuavad kohutava praamilepingu sõlminud ministri tagandamist

Sel nädalal jõudis avalikkuse ette fiasko seoses Brexiti järgse kaubaveoga, kus transpordiminister Grayling sõlmis valitsuse jõuluvaheajal omapäi transpordilepingu ettevõttega Seaborne Freight, et kindlustada leppeta Brexiti korral püsiv kaubavahetus üle Inglise kanali.

Paraku ilmnes, et 13,8 miljoni naela suuruse lepingu saanud ettevõte ei oma laevu ega laevatamise kogemust.

Mitmed parlamendisaadikud on väljendanud arvamust, et Grayling peaks tagasi astuma. Tsiviilteenistuse endine juht Bob Kerslake märkis, et juhtum peegeldab ilmekalt seda, milline segadus Suurbritannias Brexiti eel valitseb.