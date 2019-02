Venemaa tõi Iraagist kodumaale uue rühma IS-i võitlejate lapsi

Vene välisministeeriumi ametnik teatas, et Bagdadist repatrieeriti 27 last, kelle isad hukkusid kolm aastat kestnud võitluses pühasõdalaste ja Iraagi vägede vahel. Detsembris toodi Venemaale 30 sellist last.

Iraagi väed kuulutasid pärast kolm ja pool aastat kestnud võitlust IS-i üle võitu 2017. aasta detsembris.

Kreml teatas jaanuari algul, et Iraagis on endiselt 115 alla kümneaastast vene last ja veel kaheksa vanuses 11-17.

Iraagi seadus lubab vange koos nende järeltulijatega kinni pidada laste kolmeaastaseks saamiseni. Vanemad lapsed peavad elama sugulaste juures.

Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõrovi nõunik Kheda Saratova ütles novembris, et Iraagis ja selle naaberriigis Süürias on endiselt hinnanguliselt 2000 venelastest IS-i võitlejate leske ja last.

Venemaale on praeguseks naasnud umbes 100 peamiselt selle Kaukaasia vabariikidest pärit naist ja last.