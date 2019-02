Genf keelas ametnikel ususümbolite kandmise

Üle 55 protsendi Šveitsi kantoni elanikest oli eelnõu poolt hoolimata hoiatustest, et see võib suurendada diskrimineerimist, eriti mosleminaiste vastu.

Uue seaduse eesmärk on laiendada dialoogi usugruppide ja riigi vahel, et aidata defineerida avaliku usulise väljenduse piire.

Seaduse toetajate sõnul aitab see selgitada Genfi põhiseadusse kantud põhimõtteid, et kaitsta nii usklike kui mitteusklike usuvabadust.

Eelnõu jõudis parlamenti eelmise aasta aprillis ning selle vastased kogusid piisavalt allkirju, et küsimus rahvahääletusele panna. Kriitikute sõnul on seadusel diskrimineeriv mõju ning see võib tuua kaasa moslemite, eriti naiste, tagakiusamise.