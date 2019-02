Briti valitsus taotleb parlamendilt Brexiti kokkuleppeks lisaaega

Briti kogukondade ja omavalitsuste minister James Brokenshire ütles BBC-le, et alamkoda hääletab May Brexiti kava üle kõige hiljem 27. veebruaril.

Briti valitsuse sammu eesmärk on vältida kokkupõrget parlamendiga eeloleval neljapäeval, kui alamkoda arutab ja hääletab järgmiste sammude üle Brexiti protsessis. Mõned seadusandjad tahavad võtta protsessi juhtimise enda kätte ja tüürida Suurbritanniat pehmema lahkumise poole EL-ist.

Brokenshire kinnitas, et Briti valitsusel on olemas strateegia ja ajakava EL-iga sõlmitud lahutusleppe vastuvõtmiseks parlamendis.

James Brokenshire. FOTO: ADRIAN DENNIS / AFP

«Kindluse annab kokkulepe ja just sellepärast tahame me näha inimesi koondumas meie ja selle protsessi ümber, mis meil praegu käsil on,» sõnas minister.

«Juhul kui sisulist hääletust varem ei toimu - teisisõnu, kui olukord ei ole lahendust leidnud, saab parlament uue võimaluse kõige hiljem 27. veebruaril,» lausus Brokenshire.

Opositsiooniline Tööpartei nimetas May strateegiat ajaraiskamiseks, mille eesmärk on sundida parlamenti viimasel hetkel lahutuslepet toetama.

«Meid ei tuleks panna olukorda, kus aeg on ära kulutatud ja peaminister ütleb, et teil on valida kas minu leppe või millegi veel hullema vahel,» sõnas leiboristide kõneisik Brexiti küsimustes Keir Starmer ajalehele Sunday Times.

Ühendkuningriik lahkub EL-ist 29. märtsil, kuid jätkuvalt pole selge, missugustel tingimustel lahutus aset leiab, sest lahkumisreegleid ja tulevasi suhteid käsitlevat lahutuslepet ei ole suudetud veel vastu võtta.

Briti peaminister Theresa May Brüsselis. FOTO: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

EL-i liidrid kordasid neljapäeval Brüsselis May´ga kohtudes, et ei ava novembris sõlmitud ja jaanuaris Briti alamkojas maha hääletatud lahutuslepet. May soovib lepet avada pärast seda, kui parlament andis talle volitused saavutada EL-ilt õiguslikult siduvad muudatused Iiri kaitsemeetme asjus ja lisada need lahutusleppesse.