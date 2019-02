Stockholmis hukkus plahvatuses inimene

Aftonbladeti andmetel hukkus plahvatuses noormees. Politsei kirjutas veebilehel, et üks inimene on surnud ja tema sugulasi teavitatakse.

Aftonbladet kirjutab veel oma allikatele tuginedes, et politsei on algatanud mõrvajuhtumi eeluurimise, kuid alles on ka võimalus, et tegu oli õnnetusjuhtumiga.