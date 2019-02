Ning eelmäng, mis kõlab enne, kui eesriie lõpuks avaneb, on USAs 2020. aastal toimuvate valimiste eel juba käimas. Pole oluline, et seni on täiesti selgusetu, mida see teatritükk endast kujutab. Teada on vaid, et see tõotab kujuneda üsna pikaks.