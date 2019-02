USA toetatud Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) kõneisik Mustafa Bali edastas Twitteris, et pealetungiga alustati pärast seda, kui umbkaudu 20 000 tsiviilisikut evakueerus ISISe kontrolli all olevalt territooriumilt Deir Ezzori provintsis. «Praegu kestavad ägedad lahingud. Me oleme alustanud pealetungi ning võitlejad liiguvad edasi,» sõnas Bali eile uudisteagentuurile AFP.