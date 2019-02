Veel üks demokraadist senaator teatas soovist Valgesse Majja pürgida

58-aastane õpetaja ja ajakirjaniku tütar Klobuchar ütles, et naaseks rahvusvahelisse kliimaleppesse juba esimesel tööpäeval. Ta lubas karmimaid relvaseadusi ja universaalset tervishoidu ning deklareeris, et USA peab toetama oma sõjaväge, diplomaate ja luuretöötajaid.

Juristiharidusega Klobuchar on mõjukaim USA kesklääne poliitik, kes sellekohasest soovist on teatanud. Tema erakond püüab piirkonnas tagasi võita hääletajaid, kes Trumpi Valgesse Majja aitasid.

Tal on suur toetus linnades, eeslinnades ja maapiirkondades, sealhulgas kümnetes maakondades, kus Trump 2016. aastal võitis. Tema sõnul võib see edu kanduda ka teistesse kesklääne osariikidesse, nagu Michigan ja Wisconsin, mis kuni Trumpi võiduni kaldusid toetama demokraate.

Juba praegu on soovist presidendiks pürgida teatanud mitu tuntud demokraadist senaatorit, kes on võimelised koguma suure hulga raha. Nende seas on Elizabeth Warren Massachusettsist, Kamala Harris Californiast, Cory Booker New Jerseyst ja Kirsten Gillibrand New Yorgist.