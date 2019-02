Politsei tabas purupurjus autojuhid kaasliiklejate abiga

Põhja prefektuur märkis südaöö paiku sotsiaalmeedias, et alanud vahetuse esimese tunni jooksul tabati Lääne-Harju politseijaoskonna välijuhi Pirko tööpiirkonnas kolm sedavõrd tugevas alkoholijoobes sõidukijuhti, et neid on ees ootamas kriminaalmenetlus.