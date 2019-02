Galerii: Protestides Haiti presidendi vastu on surma saanud mitu inimest

Haiti opositsiooni toetavad meeleavaldajad on juba neli päeva protestinud pealinnas Port-au-Prince’is ning ka mujal riigis president Jovenel Moïse’i vastu, nõudes tema tagasi astumist. Rahutustes on surma saanud vähemalt neli inimest ja kümned on saanud vigastada.