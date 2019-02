Enam kui pooled venelased usuvad, et riik valetab neile

12 protsenti küsitletutest usub, et riigivõimud räägivad neile tõtt, mullu oli neid viiendik, vahendas Vedomosti.

Tavaliste inimeste aususesse usub 37 protsenti Levada keskuse küsitlusele vastanutest, 25 protsenti usub, et inimesed valetavad sageli.

«See on püsiv suundumus, nagu ka asjaolu, et inimeste enda arvates nemad järgivad seadusi, aga riik mitte,» selgitas Levada keskuse direktor Lev Gudkov. «Seepärast venelased kohanevad ja on sunnitud petma.»