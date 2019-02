Välisminister Sven Mikser toonitas eile riigikogu ees, et liitlassuhetel, Euroopa solidaarsusel ja lääne väärtusruumil põhinev välispoliitika on Eesti julgeoleku tagatis.

Eestil on ajaloos iseseisva riigina hästi läinud siis, kui rahvusvahelisel areenil on domineerinud liberaalne väärtusruum, rõhutas eile riigikogu ees peetud välispoliitika aastakõnes välisminister Sven Mikser (SDE), meenutades seejuures, et praegu on seis habras, sest liberaalsed väärtused on surve all.