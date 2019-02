Prokuratuur taunib Hirve ja Gammeri süüasja materjalide lekitamist

Viimastel päevadel ja nädalatel on ilmunud erinevates meediaväljaannetes lugusid Pavel Gammeri ja Hubert Hirve kuritegelikust ühendusest ja sellest, kuidas nad on süüdistuse järgi kuritegelikku ühendust juhtinud ja erinevaid kuritegusid toime pannud, nendib prokuratuur oma Facebooki lehel.

«Prokuratuur räägib kriminaalmenetlusest alati lähtudes kolmest põhimõttest: me räägime ainult tõtt, meie ülesanne on tagada aus kohtumine ja me kaitseme menetlusosaliste õigusi vastavalt vajadusele ning sõltuvalt konkreetse menetluse asjaoludest,» seisab postituses.

Prokuratuuri hinnangul on ebaeetiline, et tõendid ja menetlusdokumendid esitatakse ajakirjanikele enne, kui neid arutatakse kohtusaalis.

«Kuigi kaitsetaktika valimine on iga süüdistatava ja kaitsja õigus, oleme siiski pettunud, et osad menetlusosalised on unustanud ausa kohtupidamise põhimõtted ja eetilised normid ning leidnud, et menetlusdokumendid võivad olla huvitavad järjelood meedias. Prokuratuur ei ole süüdistusakti ajakirjanikele andnud ning taunime igati sellist teguviisi,» märgib prokuratuur.