Ministri avaldus tekitas parlamendis segaduse: selguse saamiseks helistati peaministrile

«Eelnõu algataja on vabariigi valitsus. Valitsus otsutab, kas eelnõu algatada või mitte. Kui ta otsustab algatada, siis ta määrab ka valitsuse esindaja, see on Riina Sikkut. Valitsus ei ole langetanud otsust eelnõu tagasi võtta, aga menetlustoimingute osas on Riina Sikkutil õigus ettepanekuid teha,» selgitas riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE).