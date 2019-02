Võidurelvastumise juurde naasmine kui abielulahutus

Kui partner on su kellegi teise pärast maha jätnud, siis sa ei räägi, et kõik on hästi ja abielu toimib, vaid pead mingil hetkel ütlema, et paistab, et lahutame, oli võrdlus, mille tõi keskmaa-tuumajõudude (INF) leppe hetkeseisu kohta üks NATO ametnik.