90 naist tapnud sarimõrvar aitab politseid ohvritest pilte joonistades

«Temaga rääkides on tunda, kuidas ta ohvrite ründamisest ja kägistamisest rääkides elevusse satub,» ütles juurdluse juures töötav detektiiv Bernie Nelson. «Ta vaatab sulle otse silma ja ütleb, et ei suutnud end takistada. Ta on koletis.»

Little on tunnistanud 90 naise tapmise, ent politsei on seni suutnud kinnitada 36 mõrva. FBI loodab, et sarimõrvari joonistuse avaldamine aitab juurdlusega edasi minna ja ohvrite kohta uut infot koguda.