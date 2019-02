Trumpi kampaaniajuht arvati valetamises süüdi

USA ringkonnakohtuniku Amy Berman Jacksoni otsus oli järjekordne kaotus Manafortile, keda ähvardab aastatepikkune vangistus kahe kriminaalasja tõttu, mis said alguse erinõunik Robert Muelleri uurimisest. See vähendab Manaforti võimalust saada kergem karistus, kuigi Jacksoni sõnul langetab ta otsuse valetamise mõjust märtsis toimuval karistuse määramise istungil.

Jacksoni sõnul on piisavalt tõendatud väide, et Manafort rikkus Muelleriga sõlmitud kohtuvälist lepet kolmel teemal viiest. Nende seas on Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI), prokuröride ja vandemeeste eksitamine tema sidemetest Konstantin Kilimnikiniga, kes on koos Manafortiga kohtu all ja kes FBI sõnul on seotud Venemaa luurega.