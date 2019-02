Rase islamivõitleja pruut Süürias: maharaiutud pead mind ei häirinud

19-aastane Shamima Begum ütles intervjuus väljaandele The Time, et nägi Islamiriigi territooriumil elades prügikastis mahavõetud päid, aga see ei häirinud teda. Nüüd on ta rase ja viibib Süürias põgenikelaagris ning avaldas soovi naasta kodumaale Suurbritanniasse.

Naise sõnul on ta sünnitanud Süürias viibimise ajal kaks last, kes mõlemad on tänaseks surnud ja oma peagi ilmavalgust nägeva lapse tervise huvides loodab ta kodumaale naasta.

«Seepärast tahan minna tagasi Suurbritanniasse. Tean, et seal hoolitsetakse minu lapse eest, vähemalt tema tervise eest,» ütles naine. «Ma teen kõik mida nõutakse, lihtsalt selleks, et pääseda koju ja oma lapsega rahulikult edasi elada.»

Shamima sõitis 2015. aastal Süüriasse koos kahe sõbrannaga. Ta teab, et üks tüdrukutest sai Süürias pommitamise käigus surma, teise sõbranna saatus on talle teadmata.

Tollal 15-aastane Shamima lendas koos sõbrannadega esmalt Türki. Sealt reisiti maismaad mööda Süüriasse. Raqqa linna jõudes majutati tüdrukud majja, kus elasid teised peatsed islamivõitlejate pruudid.

Shamima Begum (paremal) võttis teekonna Süüriasse Islamiriigi aladele ette koos kahe sõbrannaga, kellest üks hukkus pommiplahvatuses ja teine on teadmata kadunud. FOTO: Metropolitan Police / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

«Ma panin kirja, et soostun abielluma inglise keelt kõneleva võitlejaga, kes on vanuses 20 kuni 25 aastat,» ütles ta. Kümme päeva hiljem abiellus ta 27-aastase islamiusku pöördunud hollandlasega.

Naise sõnul olid nad koos kuni hetkeni, mil nad kahe nädala eest Islamiriigi aladelt lahkusid. Tema mees alistus Süüria võitlejatele ja Shamima toimetati riigi põhjaosas asuvasse laagrisse.

Elu Islamiriigi aladel kirjeldades ütles naine, et see vastas igati tema varasemale ettekujutusele. «See oli nagu normaalne elu. See video, mida nad näitavad propagandaklippides, see on normaalne.»

«Kuigi aeg-ajalt toimuvad pommiplahvatused ja muud asjad, on kõik normaalne,» lisas ta. Samuti kinnitas naine, et isegi esimest korda maharaiutud pead nähes ei olnud ta üldse ehmunud. «See oli lahinguväljal tabatud võitleja pea, kes oli islami vaenlane.»