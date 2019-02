Fotod: Tallinnas sai bussi ja sõiduauto kokkupõrkel viga kolm jalakäijat

Saadud löögist paiskus sõiduauto kõnniteele, mille tagajärjel said viga kolm jalakäijat. Õnnetuse tagajärjel viidi haiglasse 15-aastane noormees, 43-aastane naine ja 60-aastane mees.

Hetkel on liiklus häiritud Vabaduse väljaku suunal, kohal on kiirabi ja politseinikud. Trammide liiklus on avatud, töö sündmuskohal käib.