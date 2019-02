USAs vahistati kaubikus koolipoisse magatanud medõde

Kõik kutsed esitas ta ajal, mil tema abikaasa oli kodust eemal. Naise abikaasa sõnul tuli teade naise tegudest talle šokina. «Ma tean, et ta tegi vea. Aga ta pole paha inimene,» sõnas mees, kes kasvatab koos süüalusega mitut väikest last.

«On raske uskuda, et koolisüsteem ei suuda meie lapsi õppeasutuses veedetud aja vältel kaitsta,» ütles kohalik elanik Brian Somers väljaandele CBS Baltimore. «Mul on tütar ja ma tean, et kui temaga midagi sellist juhtuks, oleksin väga vihane.»