Politsei otsib röövis kahtlustatava mehe ohvreid.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Hisko Varese sõnul on politseinikel alust arvata, et mees võib olla toime pannud teisigi kuriteoepisoode. «Arvame, et kannatanuid võib olla veel. Sel põhjusel palume kõigil, kes mehe ära tunnevad ning kes tema ohvriks võivad olla langenud, võtta ühendust telefoninumbril 521 2627 või e-posti aadressil pohja.isikuvihje@politsei.ee,» ütles Vares.