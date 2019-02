USA nõuab Euroopa Liidu riikidelt Iraani tuumaleppest lahkumist

Pence ütles Varssavi konverentsil, millest võtavad osa Lähis-Ida riikide liidrid, et Iraan on suurim oht piirkonna rahule ja julgeolekule. Kahepäevane konverents Poola pealinnas, mis korraldati koostöös USA administratsiooniga, on ametlikult pühendatud Lähis-Ida julgeolekule rõhuga Iraanil.

Pence'i sõnul kavandab Iraani režiim oma piirkondlike ambitsioonidega uut holokausti.

Mullu mais teatas USA president Donald Trump, et Ühendriigid taanduvad 2015. aasta mitmepoolsest tuumaleppest Teheraniga ning lubas taaskehtestada sanktsioonid. See samm on ajanud raevu teised leppe allkirjastajad, kelle hinnangul täidab Iraan leppes võetud kohustusi oma tuumaprogrammi piiramise osas.

Euroopa suurriigid on üritanud leida mooduseid Iraanile kehtestatud sanktsioonidest mööda hiilida. Jaanuari lõpus teatasid Ühendkuningiriik, Prantsusmaa ja Saksamaa, et käivitavad maksemehhanismi nimega INSTEX, et jätkata selle abil kaubavahetust Iraaniga. Pence mõistis Euroopa Liidu riikide sellise algatuse hukka.

«See on järelemõtlematu samm, mis üksnes tugevdab Iraani, nõrgendab EL-i ning suurendab vahemaad Euroopa ja Ühendriikide vahel,» ütles ta.

«On tulnud aeg, et meie Euroopa partnerid lahkuksid Iraani tuumaleppest ja liituksid meiega, kes me avaldame majanduslikku ja diplomaatilist survet, mida on vaja, et anda iraani rahvale, piirkonnale ja kogu maailmale rahu, julgeolek ja vabadus, mida nad väärivad.»

Pence tõotas maksimaalset survet, kuid ei kutsunud siiski otsesõnu režiimi kukutama.

«Kui Iraani majanduses jätkub langus ja iraani rahvas tuleb tänavatele, peavad vabadusarmastavad riigid kokku hoidma ja võtma Iraani režiimi vastutusele selle kurja ja vägivalla eest, mida ta on teinud oma rahvale, piirkonnale ja laiale maailmale.»

USA sanktsioonid karmistuvad, kui Iraan ei muuda oma ohtlikku ja destabiliseerivat käitumist, ähvardas USA asepresident.

Euroopa Liit ei ole seni ilmutanud soovi lahkuda 2015. aastal USA toonase presidendi Barack Obama ametiajal Iraaniga sõlmitud leppest, mis kohustas Iraani tuumaprogrammist loobuma ja tühistas vastutasuks talle kehtestatud sanktsioonid.