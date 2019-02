Iraani usupolitsei keelustas naisel laulda lubanud ansambli

دقايقى بعد از اجراى اين قطعه، متاسفانه ديگه به من اجازه خوندن ندادند و ميكروفون رو ازم گرفتم خيلى تلخ و سخت بود، بغض كردم فقط بايد از اونجا به بعدش رو ساز ميزدم بدون خوندن آخه من ساخته شدم براى اينكار ! ميخواستم ديگه ادامه ندم اونقدر حالم بد شد. تا اينكه صداى مردم كه اسممو صدا ميكردن يه جان دوباره بهم داد من از كسى كه ميكروفون رو ازم گرفت متنفر نيستم من از كسانى كه دستورش رو صادر كردند متنفر نيستم بسه تنفر بسه تفرقه ما با عشق درستش مى كنيم نه با تنفر ما مردمى هستيم كه همو دوست داريم ما توى بحران ها اينو ثابت كرديم وقتى جايى زلزله مى آد با هر پوشش و تفكرى يكرنگ ميشيم ميريم كمك ما سالها پيش زمان جنگ اينو ثابت كرديم كه مردا و زنامون از هر قشرى و از هر جاى دنيا با هر عقيده اى مى رفتن براى دفاع از خاكشون ميشه درستش كرد با صلح با عشق با دوست داشتن همديگه آهسته آهسته... #موسيقى#زنان#ايران#كنسرت#تهران

A post shared by Grace_negin.نگين پارسا (@neginpaarsa) on Feb 1, 2019 at 1:22am PST