Marihuaanat vedanud eestlased jäid Saksamaal varastatud T-särgi pärast vahele

Kaubanduskeskuses turvamees nägi vargust pealt ja edastas noormeeste tundemärgid politseile. Kaks tundi hiljem pidasid korrakaitsjad vargapaari Müncheni autobussijaamas kinni. Nende pagasit kontrollides avastasid politseinikud ligi kilogrammi marihuaanat, mille müügihind on Saksamaal umbes 15 000 eurot.

Pärast kinnipidamist väitsid noormehed esialgu, et ei tea T-särgi vargusest midagi. Kohvris olnud marihuaana kohta selgitasid nad, et olid selle just saanud ühe tundmatu mehe käest, kes oli palunud neil selle kaasa võtta.