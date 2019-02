Põhja prefektuur hoiatab: politseinikke teeselnud mehed nuhkisid Pirita elanike järele

«Politseiametnik, ka erariides kriminaalpolitseinik, kannab alati kaasas ametitõendit ning inimestega vesteldes ta seda alati ka näitab. Tasub silmas pidada, et vormi kandev politseinik on alati täielikult vormis - seljas politseijope, jalas vormipüksid, rinnas nimesilt. Ametliku võimuesindaja puhul sellist varianti olla ei saa, et jalas on näiteks teksapüksid, kuid seljas politseikirjadega ametijope,» rõhutab politsei.