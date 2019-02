Pence nõuab ELi liitlastelt Iraani tuumaleppest lahkumist

Pence ütles Varssavi konverentsil, millest võtavad osa Iisraeli ja araabia riikide liidrid, et Iraan on suurim oht Lähis-Ida rahule ja julgeolekule. Tema sõnul kavandab Iraani režiim oma piirkondlike ambitsioonidega uut holokausti.

«On tulnud aeg, et meie Euroopa partnerid lahkuksid Iraani tuumaleppest ja liituksid meiega, kes me avaldame majanduslikku ja diplomaatilist survet, mida on vaja, et anda iraani rahvale, piirkonnale ja kogu maailmale rahu, julgeolek ja vabadus, mida nad väärivad.»