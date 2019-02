Viie aasta pärast saab trammiga Vanasadamast lennujaama

Prantsusmaa firmas Egis Rail valminud uuringus kaaluti kolme varianti: trammiliin, raudteeliin või tunnelis kulgev tramm ehk sisuliselt metroo. Lõpuks jäi ülekaalukalt peale siiski trammiliin, mille eelistena toodi välja efektiivne ühendus Vanasadama ja Ülemiste vahel ehk umbes 17 minuti pikkune trammisõit. Selle variandiga saavad trammivõrguga ühendatud olulised punktid: Balti jaam, Vanasadam, Hobujaama, bussijaam, Rail Baltica ja lennujaam. Kogu projekti maksumus oleks esialgsel hinnangul 25 miljonit eurot.

Millal uus trammiühendus teoks võiks saada? «Mida varem, seda parem. Trammivõrgu laiendamine on oluline nii Tallinna elanikele kui Rail Balticale. Ühelt poolt TEN-T võrgustikku kuuluva Vanasadam ja teiselt poolt TEN-T võrgustikku kuuluva Rail Baltica Ülemiste terminali ning lennujaama ühendamine on väga oluline,» ütles Rail Baltic Estonia projekti koordinaator Kristjan Kaunissaare.

«Kui rahadest rääkida, siis esimesel võimalusel tahame neid taotleda nii Euroopa ühendamise rahastust, kust rahastatakse ka Rail Baltica projekti, aga tuleb silmad lahti hoida teiste võimalike rahastamisallikate koha pealt – Ühtekuuluvusfond ja veel mitmed võimalused,» lisas ta.

Vanasadama trammipeatusse jõudmiseks on oluline ka üle Admiraliteedi basseini kanali viiv jalakäijate tõstesild, mis peaks valmima umbes pooleteise aasta pärast. FOTO: Egis Rail

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on trammiliini rajamise ajaline aspekt seotud kesklinna suurte arendustega. «Näiteks Rävala puiestee 8, mille detailplaneering sai hiljuti kinnitatud, Kaubamaja, endine Kunstiakadeemia krunt. Kui me vaatame nende planeeringujärgseid lahendusi, siis nende juurdepääsud peaksid kulgema mööda Estonia puiestee tunnelit, mis on osaliselt seotud ka trammiliiniga. Nimelt peaks see tunnel läbi minema Laikmaa tänava alt. Uus trammiliin kulgeb üle selle tunneli, ehk tunnel peab valmima enne kui trammitee. Nii et tunnel peaks olema aastatel 2023-2024 juba olemas,» rääkis Novikov.

Tema sõnul ootavad südalinna ees tormilised ajad. «Kujutage ette, et ühel heal päeval lähevad töösse nii Peatänav, Laikmaa tänav kui Estonia puiestee. Liivalaia tänaval hakatakse uuendama kanalisatsioonikollektorit, sest Maakri tänava arenduste tõttu tuleb sinna suurem toru panna. Samal ajal peavad edasi funktsioneerima Kaubamaja, Viru keskus ja bussiliiklus ning elanikud peavad olema varustatud kõige vajalikuga. Tehniliselt on see kaasaegse Eesti Vabariigi ajaloo kõige keerulisem insenertehniline projekt,» ütles abilinnapea.