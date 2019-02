Texases leiti koerapuuri lukustatud lapsed

Dallas Morning Newsi andmeil leidsid politseinikud lapsed Texase osariigis Wise'i maakonnas lähisuhtevägivalla väljakutsele reageerides. Noorim lastest on üheaastane, vanim viiene.

Ametnikud kuulsid aidast tulnud karjeid ning leidsid eest neli last. Viieaastane poiss ja nelja-aastane tüdruk olid lukustatud väikesesse koerapuuri. Kaks nooremat last leiti lähedusest, mõlemad olid üleni uriini ja väljaheidetega koos.

Võimud vahistasid 24-aastase Paige Harkinsi ja sama vana Andrew Fabila. Harkins on laste ema ning Fabila osutus ühe lapse isaks, mõlemale esitati süüdistused laste elude ohustamise eest ja praeguseks on nad paigutatud Wise'i maakonna vanglasse.

Šeriff Lane Akini sõnul oli tegu kõige kohutavama laste väärkohtlemise juhtumiga, mida ta 44 aasta jooksul näinud on. Korravalvur ütles Dallas Morning Newsile, et aidast oli üritatud teha eluase ja seal oli toitu, kuid nii külmkapp kui kapid olid lukustatud. Arvatakse, et probleemne perekond oli Wise'i maakonnas elanud umbes kuu aega.