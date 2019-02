Hongkongi võimud konfiskeerisid rekordarvu ninasarviku sarvi

Kohaliku keskkonnaorganisatsiooni ADM Capital Foundation programmidirektor Sophie le Clue ütles, et ninasarviku sarved kaalusid kokku ligi 40 kilogrammi ja need moodustavad 20 protsenti kõigist viimase viie aasta jooksul Hongkongis avastatud ninasarviku sarvedest.

Keskkonnaorganisatsioon kahtlustab, et ninasarviku sarvede smugeldamise taga on organiseeritud võrgustik.

«Mida mina tahaksin näha on see, et kohtu alla ei läheks mitte üksnes need inimesed, kes salakaupa veavad, vaid ka need, kes on kuritegude organiseerimisega seotud,» ütles le Clue uudisteagentuurile AFP.