Lukašenko: me ei hakka Venemaale kunagi halba viina saatma

Valgevene president Aleksandr Lukašenko saabus kolmapäeval kolmeks päevaks Sotši, kus peab kõnelusi ja suusatab koos Vene presidendi Vladimir Putiniga. Tegemist on kahe riigipea kolmanda kohtumisega alates 25. detsembrist.

«Ükskõik, millised on konfliktid või skandaalid, sa pead meeles pidama, et me ei saada venelastele mitte kunagi halba viina või halbu suupisteid,» vandus Šotsi saabunud Lukašenko väljaande Moscow Times andmetel Venemaa riigipeale Vladimir Putinile.

Kremli teatel keskenduvad kolmepäevased kõnelused kahepoolsetele küsimustele ja integratsiooniprotsesside väljavaadetele.

Viimastel kuudel keerlevad kuulujutud, et Moskva survestab Valgevenet integratsiooni suunas, eesmärgiga luua ühisriik ja panna selle etteotsa Putin. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov eitab väiteid, et Kreml soovib ühendatud riigi kaudu pikendada Putini võimuaega, kui tema neljas ametiaeg presidendina 2024. aastal lõpeb.

Kohtumise eel kiitsid Putin ja Lukašenko meediale kahe riigi tihedaid suhteid ning tõrjusid hiljutisi väiteid lahkhelidest.

«Meil on ees suur päevakord, täna ja järgmisel kahel päeval,» lausus Putin Lukašenkole ja nimetas Valgevenet Venemaa kõige tähtsamaks strateegiliseks partneriks. «Tean, et on tõrkeid ja probleeme nagu sõprade vahel ikka. Loodan, et tulevikus need probleemid lahendatakse, nagu seda on tehtud varem,» lisas Putin.

Lukašenko rõhutas, et «Valgevene ja Venemaa sidemed on vankumatud, olenemata sellest, mida keegi kirjutab või ütleb».

Venemaa on Valgevene kõige lähedasem liitlane ning riigid leppisid 1999. aastal kokku liitriigi loomises. Venemaa peaminister Dmitri Medvedev ütles detsembris, et Moskva on valmis Valgevenega tihedamalt lõimuma, näiteks läbi sama valuuta kasutamisele võtmise ning kohtu- ja tollisüsteemide jagamise.

Lukašenko on varem süüdistanud Moskvat Valgevene santažeerimises integratsiooni suurendamise eesmärgil. Jaanuaris teatas ta, et kahe riigi ühendamine pole päevakorras.