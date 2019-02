Prantsusmaa suursaadik naaseb täna Rooma

Eriti pandi pahaks Di Maio etteteatamata külaskäiku Prantsusmaale, et kohtuda valitsusvastaste kollavestidega. Välisminister Jean-Yves Le Driani sõnul ületas see lubatud piiri.

Itaalia asepeaminister ja majandusminister kohtus inimestega, kes on nõudnud relvastatud ülestõusu ja armee sekkumist, ütles Prantsuse välisminister.

Di Maio on püünud end välja vabandada väitega, et kohtus kollavestidega Viie Tähe Liikumise juhi, mitte ministrina ja tema eesmärk on luua ühisrinne mais peetavateks Euroopa Parlamendi valimisteks.