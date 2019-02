Sulav lumi tegi Stockmanni ristmiku foorid pimedaks

«Lume sulamisel tekkiv vesi peaks ära voolama. Aga lumi ei sula ühtlaselt, kusagil on lumi ära sulanud ja sinna on kogunenud vesi. Aga mõnes teises kohas on lumi ja jää ees ning vesi ei saa ära voolata. Kui vett koguneb mõnda kohta liiga palju, siis lülituvad foorid välja. Vesi ei peagi otseselt kuskile klemmideni jõudma, aga kui niiskuse tase läheb liiga suureks, siis süsteem läheb avariirežiimile ja lülitab ennast välja. Sest see oleks ju palju hullem, kui mõni inimene saaks sealt möödudes elektrilöögi,» selgitas transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.