Olid alles Tartu maratonil ajad! Naised, naljad ja viinerid...

Tiit Tali ei teadnud suusatamisest tuhkagi, kui ta neli aastakümmet tagasi Tartu Ülikooli astus – suusatamise erialale. Ta oli orienteeruja, on seda siiamaani. Aga orienteerumine kuulus ülikooli õppesüsteemis suusatamise alla. Ja kes suusaerialal õppis, pidi tollal, sügaval nõukogude ajal, osalema tingimata Tartu maratonil. See oli ametlik korraldus.

Too oli aeg, mil rajale ilmusid esimesed plastsuusad. Tali sai need esimest korda alla kõigest nädal enne Tartu maratoni. Oh õudust! Kui puusuusad pidasid alati nagu kännu taga, siis libedate plastikute pidama saamine tundus võimatu. Oligi võimatu: Käärikul peetud üliõpilaste 30 kilomeetri klassikasõidus kaotas ta võitjale poole tunniga. Kilt ja mint, nagu ütlevad suusatajad.