Riigikohus tühistas mehe süüdimõistmise lapse vägistamises

Varem oli maakohus süüdistatava nendes tegudes tõendamatuse tõttu õigeks mõistnud. Riigikohtu arvates ei hinnanud ringkonnakohus kriminaalasja arutades tõendeid igakülgselt ja saatis seetõttu asja uueks arutamiseks ringkonnakohtule teises koosseisus.

Riigikohus ei välistanud ringkonnakohtu otsuse tühistamisega süüdistatava süüd. Tühistamise tingisid olulised eksimused tõendite hindamisel. Seega selgitas riigikohus tänase otsusega tõendite hindamise põhimõtteid, mida ringkonnakohus pidanuks otsuse tegemisel arvestama.

Esmalt märkis kolleegium, et ringkonnakohus ei pööranud lapseealise kannatanu ütluste usaldusväärsuse hindamisel tähelepanu mitmetele vasturääkivustele tema ütlustes ning sellele, et kannatanu andis juhtunu kohta erinevaid selgitusi eksperdile ja tunnistajatele. Ehkki kolleegium möönis, et ütluste andja vanusega saab loogiliselt selgitada teatud ebakõlasid tema ütlustes, ei ole selle põhjendusega võimalik eirata kõiki neid vastuolusid, millele viitas maakohus õigeksmõistvas otsuses.

Samuti selgitas kolleegium, et täisealise vaimse alaarenguga kannatanu ülekuulamisel on oluline arvestada tema arengutaseme ja vajadustega eritingimuste järele. Lisaks peab kohus hindama, kas vaimse alaarenguga kannatanu on võimeline tõepäraseid ütluseid andma. Kolleegiumi hinnangul käsitles ringkonnakohus kannatanu vaimset seisundit puudutavaid eksperdi järeldusi valikuliselt, kui ei arvestanud eksperdi arvamusega, et kannatanu ei ole oma psüühilise seisundi tõttu võimeline tõepäraseid ütluseid andma.

Seega otsustas riigikohus, et tõendite igakülgse hindamata jätmisega rikkus ringkonnakohus kohtuotsuse põhjendamise kohustust, mistõttu tühistas riigikohus ringkonnakohtu süüdimõistva otsuse. Kas süüdistatav tunnistatakse süüdi või jääb jõusse maakohtu õigeksmõistev otsus, arutab nüüd taas Tallinna ringkonnakohus.

Ütlused olid kriminaalasjas ainsad tõendid

Riigikohtuniku ja kriminaalkolleegiumi liikme Paavo Randma sõnul ütles kohtuarstlik ekspertiis sõnaselgelt, et vaimse alaarenguga kannatanu ei ole võimeline andma kriminaalmenetluses tõepäraseid ütlusi. Samas oli see inimene süüdistuses ainus tõendiallikas.

«Iseenesest ei ole kohus seotud sellise ekspertiisi tõdemusega. Kohus võib öelda, et ekspert on eksinud või mõtles sellega midagi muud. Aga kohus peab lahendama küsimuse, kuidas ta sellesse tõendiallikasse suhtub. See oli ringkonnakohtu lahendist tegemata. Süüdistuse osa, mis puudutas vaimse alaarenguga inimest, läks sellel argumendil tühistamisele. Ringkonnakohus ei olnud tegelenud alusküsimusega, kas inimene üldse on tõendiallikana käsitletav,» ütles Randma.

Riigikohtunik lisas, et maakohus mõistis lapseealist kannatanut puudutavas osas süüdistatava õigeks, viidates erinevatele vastuoludele kannatanu ütlustes.

«Seda ei saanud seletada ainult sellega, et ta oli lapseealine ja nendel argumentidel mõistis maakohus isiku õigeks. Ringkonnakohus leidis neid samu tõendeid hinnates, et seda last saab usaldada küll tema ütlustes. Aga argumendid, millega ringkonnakohus nende esitamisel opereeris, ei olnud veenvad. Need olid menetlusõiguslikult ekslikud ja riigikogus juhtis sellele tähelepanu,» sõnas Randma.

Ta möönis, et lapseelise puhul ei saagi eeldada, et ta mõistaks täiskasvanu mõisteaparatuuri, räägiks erinevatest pingetest vabana kõike, mis on temaga juhtunud ja saaks täiel määral aru, mis on tema sõnade tähendus.

«Aga kõiki vastuolusid ei ole võimalik selle argumendiga kummutada, seda iseäranis juhul, kui tema ütlused on ainus süüstav tõendiallikas. Inimesele peab jääma kaitseõigus. Maakohus leidis, et see tõendiallikas, sõltumata tema east, ei ole usaldusväärne. Ringkonnakohus üritas seda kummutada, kuid langes seal mõningate menetlusõiguslike eksimuste ohvriks,» nentis riigikohtunik.

Kõnealuses kriminaalasjas olidki ainsad tõendid lapse ja vaimse alaarenguga inimeste ütlused.

Randma sõnul ongi seksuaalse vägivallaga seotud kuritegude puhul sageli ainsad tõendid kannatanute ütlused.