USA tahab briti džihadistid Guantanamosse saata

Väidetavalt arutatakse Ühendriikides plaani saata Suurbritannia päritolu džihadistid karistust kandma Guantanamo Bay vangilaagrisse, sest Ühendkuningriik paistab olevat Süüriast naasvate võitlejate karistamisel liiga leebe, vahendas väljaanne The Telegraph. Ametnikud viitavad asjaolule, et džihadistide üle kohtu pidamise asemel pakutakse neile rehabilitatsiooniprogramme ja kohut on keskmiselt peetud vaid ühe džihadisti üle kümnest.