Paljastati Salisbury rünnaku kolmas kahtlusalune

Bellingcat suutis koos partneritega – The Insider (Venemaa), Respekt (Tšehhi) ja Helsingin Sanomat (Soome) – neli kuud kestnud uurimise tulemusel selgeks teha, et varjunime Sergei Vjatšeslavovitš Fedotov kasutanud kolmas mees on tegelikkuses hoopis kõrge GRU ohvitser Deniss Vjatšeslavovitš Sergejev, kes võib auastmelt olla koguni kindralmajor.