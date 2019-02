Trumpi eriolukorda ootavad kohtuvaidlused

Ameerika Kodanikuvabaduste Liit teatas kohtusseminekust vähem kui tund pärast seda, kui Valge Maja oli avaldanud Trumpi deklaratsiooni teksti, milles öeldakse, et olukord lõunapiiril kujutab endast ohtu piirijulgeolekule ja humanitaarkriisi, mis ähvardab riigi keskseid julgeolekuhuve ja on seega riiklik hädaolukord.

Peatselt pärast eriolukorra kehtestamise teadet ütles New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James, et ta vaidlustab otsuse kohtus.

Trumpi deklaratsiooni aluseks on riiklike eriolukordade akt aastast 1976, mille kongress võttis vastu piiramaks presidendi tegevust riiklike eriolukordade kasutamisel. Akt nõuab, et president teavitaks kongressi avalikult hädaolukorrast ja annaks selle kohta aru iga poole aasta tagant.

Seadus ütleb ka, et president peab eriolukorda igal aastal uuendama, kuid seda saab teha lihtsalt kongressi teavitades. Esindajatekoda ja senat saavad deklaratsiooni enamushääletusega tühistada, aga presidendi eeldatava veto tühistamiseks on kummaski kojas vaja kahte kolmandikku häältest.

Teised õiguseksperdid ütlevad aga, et faktid räägivad presidendi vastu. Nimelt näitab riiklik statistika, et ebaseaduslike piiriületuste arv on aastakümneid langenud. Trumpi kahjuks räägib ka asjaolu, et ta lükkas eelmisel aastal tagasi kokkuleppe, mis andnuks talle piirijulgeoleku suurendamiseks rohkem kui 1,4 miljardit dollarit, mis ta sai neljapäeval allkirjastatud eelarvekokkuleppega.