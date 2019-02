Vatikan tagandas lastepilastajast USA kardinali vaimulikuseisusest

Franciscus rahuldas juulis kardinal McCarricki tagasiastumisavalduse kardinalide kolleegiumist, mille tõi kaasa McCarricki arvatav osalus seksuaalse väärkohtlemise skandaalis. 88-aastance McCarrick on olnud USA katoliikliku kiriku üks tuntuimaid liikmeid. Ta on varasem Washingtoni peapiiskop.

McCarrick on esimene kardinal lähiajaloos, kes on kaotanud oma punase mütsi ja tiitli. Kuigi ka varem on kirik distsiplineerinud ohvreid seksuaalselt väärkohelnud kardinale, ei ole nad seni kardinalide kolleegiumist lahkunud.