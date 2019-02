Novitšoki-ohvri vanemad nõuavad Briti võimudelt vastuseid

Stan ja Caroline Sturgess väljendasid usutluses Guardianile muret ka selle pärast, et närvimürki võib tänini kusagil leiduda.

Novitšoki-rünnakus ainsana surma saanud Dawni vanemad kurdavad, et ei ole kõigile juhtumiga seotud küsimustele vastust saanud, ja nõuavad selgitust Briti võimudelt.

Abielupaari sõnul on nende tütart kujutatud ülekohtuselt kodutu narkomaanina, ehkki ta oli kolme lapse ema.

Endine agent Sergei Skripal ja tema tütar leiti möödunud aasta 4. märtsil teadvusetuna Salisburys pargipingilt. Hiljem selgus, et neid rünnati närvimürgiga Novitšok. Suurbritannia esitas Venemaale süüdistuse. Skripalid jäid ellu.

Politsei arvas esialgu, et nad on narkootikume tarvitanud. Analüüsid näitasid aga Novitšoki-mürgitust.

Ametnikud arvavad, et pudel oli mõeldud Novitšoki salaja Suurbritanniasse toomiseks. Uurijate hinnangul jätkunuks kogusest tuhandete inimeste tapmiseks.

Dawn Sturgessi vanemad leiavad, et mürgirünnaku tegelik ohver on nende tütar, mitte Skripalid.

«Tema (Sergei Skripal) võttis riski - ta pidi teadma, et on võimalus, et teda ikka veel jälitatakse,» ütles Caroline Sturgess.